Eskişehirspor’da Başkan Yok, Umut Var

Geçtiğimiz hafta yeterli üyenin katılım göstermediği Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi, bugüne ertelendi.

Geçtiğimiz hafta yeterli üyenin katılım göstermediği Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi, bugüne ertelendi. Bugün yapılan kongrede Divan Kurulu oluşturulurken, başkanlığa adayın çıkmaması üzerine bir kez daha ertelenen kongre, 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türk futbolunun efsane takımlarından Eskişehirspor, düştüğü zor durumdan çıkmak için gün saymaya devam ediyor. Başkan Sinan Özeçoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin Olağanüstü Kongre kararı almasının ardından gözler yeni başkanlık için adaylara çevrilirken, hiç kimsenin aday olmaması taraftarı adeta çileden çıkarttı. Bugüne ertelenen kongrede Divan Kurulu oluşturulurken, başkanlık için herhangi bir liste kurula sunulmadı. Salondaki üyelerin tepkisini çeken durum sonrası mevcut yönetim ve eski başkanlar verilen arada bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucuna göre yeni yönetimin önümüzdeki hafta kesinleşeceği öğrenilirken, salondaki üyeler sahneye çıkan eski başkanlardan söz istedi.

"Kulübümüzün toplam borcu 197 milyon liradır"

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen kongrede üye çoğunluğu sağlandı. Burada bir konuşma yapan mevcut Başkan Sinan Özeçoğlu, kulübün borç yükünden bahsetti. Kayıtsız işlemlerin yapıldığına dikkat çeken Özeçoğlu, "Federasyon lisansı için yaklaşık 117 tane imza topladık. Bu sırada 4 tane oyuncu ve Ertuğrul Sağlam'dan imza alamadık. Bundan dolayı da kulübümüzün 3 puanı silindi. Şu anda FIFA'da bekleyen dosyalarımızdan dolayı da yaklaşık 24 puan silme cezası var. Bu kulübe geldiğimden beri hep söylüyorum, 24 puan silme cezası bu kulübe her an gelebilir. Bahsetmek istediğim konu şu, biz göreve geldiğimizde mali genel kurulda bu kulübün 116-117 milyon borcunun var olduğu söylenildi. Ama biz geldikten sonra denetimlerimizin sonucunda bu borcun 165 milyon lira olduğu elimizde raporlar ile mevcuttur. Bunun dışında bizim denetim firması dışında kulübümüze gelen icralar ve alacaklar ile 17 milyon ilave olunca, toplam bizim borç 183 milyon liradır. Bugün itibariyle kulübümüzün toplam borcu 197 milyon liradır" dedi.

"Makbuz karşılığında kulübün 1 kuruşunu bile biz elden vermedik"

Yarın kulübün 65 milyon daha borca girebileceğini aktaran Başkan Özeçoğlu'nun, "Bakın size şunu söyleyeyim, bugün buradan bir tane yönetim kurulu çıkartmamız lazım. Eğer ki biz bugün yönetim kurulunu çıkaramazsak, bu kulübün yarın ödenmesi gereken 385 bin lira yapılandırması var, yapılandırma bozulursa kulübümüzün yarın yaklaşık 65 milyon daha borcu artacak. Böylelikle kulüp 260 milyon liralık bir borca ulaşmış olacak. Şu anda kulübün 900 bin liralık bir geliri var. 900 bin liralık gelirle bir yaklaşık 4,5 aydır idare ediyoruz. Bizim de bugüne kadar yaptığımız ödemelerin tamamı banka kayıtlarındadır. Biz hiç kimseye elden para ödemedik. Bakın bunu bir daha söylüyorum, biz hiç kimseye elden para ödemedik. Buradan kim ne anlarsa anlasın. Bizim yaptığımız tüm ödemeler kayıtlıdır, makbuz karşılığında kulübün 1 kuruşunu bile biz elden vermedik" sözleri salondan uzun süre alkış aldı.

"Bazı günler geldi, bu kulübün başkanı olduğuna utandım"

Geçmişte kulüpte kayıt dışı hareketlerin yaşandığına vurgu yapan Özeçoğlu, "Bazı günler geldi, bu kulübün başkanı olduğuna utandım. Bunu size samimiyetimle söylüyorum. Niye utandım? Bu kulübün bir tane kaydı olmaz mı? Bir kulübe her gün borç gelir mi arkadaş? Bu kulüp nasıl yönetildi? (Halil Ünal'a bakarak) Tabii siz anlatacaksınız. Ben bildiklerimi anlatayım başkanım, daha sonra siz anlatırsınız. Hiç problem değil. Biz buraya geldiğimizde bu kulübün daha düzgün, daha şeffaf yönetilebilir olması için söz verdik. Bende şunu söylüyorum, biz 4,5 ayda, bu şehirde, bu kulübün nasıl daha düzgün yönetilebileceğini açıklamalarımızla herkesle paylaştık. Devre arasına kadar idare edebilir, elimizdeki oyuncularla sözleşmelerini yapıp, devre arasında bu oyuncuların talipleri varsa satıp, verdiğimiz parayı alıp gidebilirdik. Bizim sevdamız Eskişehirspor, bizim gözümüz parada pulda değil" şeklinde konuştu.

Ünal: "En büyük günah mübarek günde iftiradır"

Başkan Özeçoğlu'nun ardından eski başkanlardan Halil Ünal söz alarak kürsüye çıktı. Eskişehirspor'un itibarsızlaştırıldığını kaydeden Ünal, "Elinde belgen varsa, gidip mahkemeye vereceksin. Eğer karar verilir, biz suçlu çıkarsak, bedelini ödemeye hazırız. (Sinan Özeçoğlu'na bakarak) Bizi çok mahkemeye verdiler. Biz hep mahkemeden döndük. Yarın seni de verirler. Unutma bunu. Söylemek istediğimi anlamıyorsun. Bu 100-500 milyon borç, takım bitti diyerek eski yöneticileri zan altında bırakmak günahtır. En büyük günah mübarek günde iftiradır, asparagas haberdir. Gerçeği paylaşacaksın. Siz basında yazıyorsunuz ya da biri bir şey söylüyor, herkes de sanıyor ki Eskişehirspor bitti. Bir şey olmaz merak etmeyin. Geldiğiniz günden bu yana bu takımın moralini bozmak için, oyuncuyu yerlerde süründürebilmek için, bu taraftarı küstürmek için, eski yöneticileri hayatından pişman etmek için, Eskişehirspor'un itibarının ve imajının yerle bir olması için mücadele veriyorsunuz. Bu nedendir?" diye konuştu.

"Ben bu kulübü asla kayyuma bıraktırmayacağım"

Eskişehirspor'un karşı karşıya kaldığı 24 puan silme cezasına da açıklık getiren Ünal, "Hangi 24 puan? 24 puan borcun ne kadardı, niye ödemedin? Hani 18 milyon para vermiştin? Şimdi diyorsun, "7 milyonum var bağışladım gidiyorum." (Sinan Özeçoğlu'na bakarak) Sen öyle dedin ya az evvel. Ben onu bilmem Sinan'ım. Ben şunu bilirim. Bu kulüpte herkes başkanlık yaptı. Alacağın da olur, vereceğin de olur. Ama çaldın ve hırsızsın demek başka bir şeydir. Herkesin çoluğu çocuğu var. Sen şimdi herkesi zan altında bırakıp, bu kulübü itibarsızlaştırıp, battı, bitti, öldü, kayyum falan yok öyle bir şey. Ben bu kulübü asla kayyuma bıraktırmayacağım. Ben buraya başkan olmak için de gelmedim. Burada bütün arkadaşlarımız bir araya geleceğiz, bu cenazeyi kaldıracağız, bu borçları ödeyeceğiz. Arkadaşlarımız daha geldiği gün hiçbir şeye bakmadan, "Hedef, takımı küme düşürmemek" denildi. Bizim takımımız bugün 12 puanla 15. sırada, Balıkesir takımı 16 puanla 6. sırada. Yani 2 maça bakıyor. Keşke bu boş işlerle uğraşılacağına, kaynak bulunsa, bizler kulübe davet edilseydik. Biz bir gün bile yönetimin, takımın, taraftarların morali bozulmasın diye söylenen her lafı yuttuk, ağzımızı açmadık. Durum şöyle, Sissoko 6 puan, Toko 6 puan, Bienvenu 6 puan, Kulach 6 puan. Kaç para biliyor musun? 24 puanın telafisi Türk parası ile 2-2,5 milyon para. Bu parayla 24 puan riski alınmazdı. Maalesef bu riski sezon başından bu yana alıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Halil Ünal'ın konuşması sık sık kesilirken, gergin anların yaşandığı sıralarda bir kaç üye salonu terk etti.

Birlikte sahneye çıktılar

Konuşmaların ardından kongreye ara verildi. Ara süresince eski başkanların ve yönetimin görüştüğü öğrenilirken, salondan kongrenin bir hafta ertelenmesi için oy istendi. Salon bu teklifi kabul etmezken, takımın Samsunspor ile oynayacağı maç ve ödemesi gereken paralar hatırlatıldı. Bunun üzerine Başkan Sinan Özeçoğlu tarafından bir konuşma yapıldı. Başkanın sözlerine güvenen üyeler, yeniden yapılan oylamayı kabul etti. Sahneye çıkan eski başkanlar ve yeni yönetimden söz isteyen üyeler, kol kola girilmesini istedi. Üyeleri kırmayan eski başkanlar ve Sinan Özeçoğlu, birlik mesajları ile salondan ayrıldı. Bu sonuca göre kongre 6 Aralık tarihinde tekrar yapılacak.