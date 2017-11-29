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Eskişehirspor’da Halil Ünal Sesleri

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Eskişehirspor’da Halil Ünal Sesleri
Eskişehirspor eski Başkanlarından Halil Ünal, "Bu takımı kayyuma bırakmayacağız. Gereken neyse yapacağız" dedi.

Eskişehirspor eski Başkanlarından Halil Ünal, "Bu takımı kayyuma bırakmayacağız. Gereken neyse yapacağız" dedi.

Eskişehirspor'da Başkan Sinan Özeçoğlu'nun istifa etmesinin ardından geçtiğimiz hafta yapılan Olağan Genel Kurul'da aday çıkmadı. Ertelenen Genel Kurul bugün yeniden toplanacak. Eskişehir'de gözler eski başkanlara döndü. Taraftar tarafından sevilen Başkan Halil Ünal'ın yeniden aday olması ağırlık kazanmaya başladı. Her söyleminde Eskişehirspor sevdasının bitmeyeceğini ve bu takımın sahipsiz bırakılmayacağını dile getiren Başkan Ünal, telefonda soruları cevapladı. Bu hafta listenin yetişmeyeceğini ifade eden Ünal, "Bugüne hazırlıklar yetişmez. Bugün Divan oluşturacağız. Bir hafta divan yönetecek takımı. Daha sonra Eskişehirspor'u sahipsiz bırakmayacağız. Kayyuma geçmesine izin vermeyeceğiz. Gereken neyse elimizi büyük taraftarımızla birlikte taşın altına koyarak, bu zor günleri aşacağız" dedi.

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