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Eskişehirspor’da Kan Kaybı Sürüyor

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Eskişehirspor’da Kan Kaybı Sürüyor
TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor ile berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Kayıp puanlar bizim adımıza...

TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor ile berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Kayıp puanlar bizim adımıza üzücü ancak bunları telafi edeceğiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Denizli, "İlk kez taraftarımızın önüne çıktık. Düşüncemiz maçı kazanıp yerimizi daha sağlam bir yer haline getirmek istiyorduk. Bazen futbol şansı dediğimiz şeyler gerçekleşmiyor. Oyunun büyük bir bölümünde isteyen, arzulayan, atmaya çalışan takım bizdik. Kısacası, iki haftadır puan kayıpları yaşıyoruz. Bunlar önemli sayılır. Taraftarımız bilsin ki, buraya niçin geldiğimi biliyorum. Önümüzdeki hafta bu tablo değişecektir. Bu puan kayıplarına telafi edeceğiz. Oynayacağımız her maç zor. Önümüzde iki maçı dışarıda oynayacağız. Bugün futbolcular adına, hem taraftarımız adına üzüldüm" diye konuştu.

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