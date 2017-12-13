  • BIST 108.201
  • Altın 153,940
  • Dolar 3,8470
  • Euro 4,5219
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Eskişehirspor’dan Bakan Bak’a Ziyaret

» »
Eskişehirspor’dan Bakan Bak’a Ziyaret
Eskişehirsporlu yöneticiler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Eskişehirsporlu yöneticiler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve Sportif Direktör İzzet Erdoğan, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret eden Eskişehirsporlu yöneticiler, fikir alışverişinde bulundular. Sonrasında Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ile bir araya gelen Eskişehirsporlu yöneticiler, Ankara temaslarını tamamladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hüsnü Kaçmaz: “Allah’a Şükürler Olsun İzzetli Bir Yenilgi Aldık”13 Aralık 2017 Çarşamba 15:48
  • İyi Ki Doğdun Baron13 Aralık 2017 Çarşamba 15:38
  • İsmail Sarıkaya: “Borçlarımız 140 Milyon Tl Kadar Azaldı”13 Aralık 2017 Çarşamba 15:38
  • En Fazla Sayıyı Eskişehir Basket Attı13 Aralık 2017 Çarşamba 15:38
  • Ziraat Türkiye Kupası: T.m. Akhisarspor: 1 - Ankara Demirspor: 113 Aralık 2017 Çarşamba 15:33
  • Ümit Özat: “Ben Böyle Uygun Gördüm”13 Aralık 2017 Çarşamba 15:33
  • Şanlıurfaspor, Kahramanmaraşspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor13 Aralık 2017 Çarşamba 15:33
  • Yusuf Namoğlu’ndan Yeni Malatyaspor Açıklaması13 Aralık 2017 Çarşamba 15:28
  • E.yeni Malatyaspor’da Sakatlarla İlgili Açıklama13 Aralık 2017 Çarşamba 15:18
  • Özbekistanlı Şahram Giyasov, Asya’da Yılın Boksörü Seçildi13 Aralık 2017 Çarşamba 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti