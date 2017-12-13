Eskişehirspor’dan Bakan Bak’a Ziyaret

Eskişehirsporlu yöneticiler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Eskişehirsporlu yöneticiler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve Sportif Direktör İzzet Erdoğan, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret eden Eskişehirsporlu yöneticiler, fikir alışverişinde bulundular. Sonrasında Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ile bir araya gelen Eskişehirsporlu yöneticiler, Ankara temaslarını tamamladı.