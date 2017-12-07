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Eskişehirspor’un Eski Kaptanlarından Mehmet Dülger Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Eskişehirspor’un Eski Kaptanlarından Mehmet Dülger Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eskişehirspor'un eski kaptanlarından olan ve önceki gün hayatını kaybeden Mehmet Dülger, son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehirspor'un eski kaptanlarından olan ve önceki gün hayatını kaybeden Mehmet Dülger, son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehirspor'un 1965 yılında kaptanlığını yapan Dülger, Eskişehirspor ile toplam 33 maça çıktı. Eskişehirspor'un ilk yıllarında görev alan 81 yaşındaki eski kaptan, bir süredir Tepebaşı Belediyesi'ne ait Alzheimer Merkezi'nde kalıyordu. Son zamanlarda kansere de yakalanan Dülger, 5 Aralık günü hayatını kaybetti. Mehmet Dülger'in cenazesi bugün Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehirspor'un eski başkanlarından Aydın Begiter, Eskişehirsporlu eski oyuncular Fethi Heper ve Ender Konca başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

Dülger'in cenazesinin Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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