Esküder’den Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER), Başkanı Gazi Durusu ve dernek üyeleri Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Ali Sevim'in ailesine "taziye"...

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER), Başkanı Gazi Durusu ve dernek üyeleri Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Ali Sevim'in ailesine "taziye" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Eskişehirli Sanatçı Mustafa Gökçe ve dernek üyeleri şehit polis memuru için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Dernek Başkanı Gazi Durusu, şehit ailesine başsağlığını dileyerek, "Şehidimizin kabri cennet olsun. Nur içinde yatsın. Sizler yalnız değilsiniz. Her zaman, her konuda yanınızdayız" dedi.