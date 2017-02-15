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Esmay’ın Tanıtım Seminerleri Başladı

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Esmay’ın Tanıtım Seminerleri Başladı
Eskişehir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir Valiliği arasındaki işbirliği kapsamında Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü bünyesinde...

Eskişehir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir Valiliği arasındaki işbirliği kapsamında Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen araştırma çalışmaları ile geliştirilen mobil uygulama olan "ESMAY" projesinin bilgilendirme seminerleri başladı.

Eskişehir Mobil Afet Yönetimi Sistemi (ESMAY) uygulamasının tanıtım ve bilgilendirme semineri, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da yapıldı. Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alper Çabuk ve Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerde, ESMAY uygulaması ile alakalı bilgiler verildi. Yapılan seminerde hazırlanan slayt gösterileriyle ESMAY'ın vatandaşlar tarafından nasıl ve ne amaçla kullanılacağı anlatıldı.

Yapılan seminerin sonunda Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy tarafından Prof. Dr. Alper Çabuk ve Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Esmay’ın Tanıtım Seminerleri Başladı

Esmay’ın Tanıtım Seminerleri Başladı

Esmay’ın Tanıtım Seminerleri Başladı

Esmay’ın Tanıtım Seminerleri Başladı

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