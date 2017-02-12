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Esnaf Kooperatifinin Mali Genel Kurulu Toplantısı

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Esnaf Kooperatifinin Mali Genel Kurulu Toplantısı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan mali genel kurul toplantısı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan mali genel kurul toplantısı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.

Kongrenin divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Bölge Başkanı Yüksel Kaya yaptı.

Mali kongrede geride kalan dönem ibra edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mali kongreye ilişkin raporlar okunarak, oy birliği ile kabul edildi.

Mali kongrede açıklamalarda bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, "4 yıl önce 5 milyon 800 bin lira plasmanımız vardı ve bu rakamı dört yılda oldukça arttırdık. Bugünkü rakamımız 47 milyon TL'yi buldu. Bizler kullandırdığımız kredileri hep olumlu yerlerde üyelerimize kullandırıyoruz. Bu anlamda kredi dönüşleri çok iyi seviyelerde. Fatsa esnafımız gerçekten çok düzgün ticaret yapıyor ve borçlarını geciktirmeden ödüyorlar. Bu anlamda bizlerden kredilerini kullanan üyelerimiz olumlu yerlerde yatırımlarını yaptıkları için bu başarıyı yakaladık. Buradan üyelerimize tekrar sesleniyorum bir ihtiyaçları, sıkıntıları olduklarında bize gelsinler. Bizler her zaman onların yanındayız. Esnaflarımızın güçlü olması bizlerin güçlü olmasıdır. Mali genel kurulumuz herkese hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kongrede yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi. Kongre, başkan Ayhan Baş ve yönetim kurulu üyelerinin tebrik edilmesi ile sona erdi.

Esnaf Kooperatifinin Mali Genel Kurulu Toplantısı

Esnaf Kooperatifinin Mali Genel Kurulu Toplantısı

Esnaf Kooperatifinin Mali Genel Kurulu Toplantısı

Esnaf Kooperatifinin Mali Genel Kurulu Toplantısı

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