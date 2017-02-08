Esnaf Sıkıntılarını Kaymakam Kaya’ya Anlattı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde esnaflar, bazı kurumların yeni Kaymakamlık binasına taşınacak olmasıyla birlikte kendileri açısından oluşabilecek sıkıntılarını...

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde esnaflar, bazı kurumların yeni Kaymakamlık binasına taşınacak olmasıyla birlikte kendileri açısından oluşabilecek sıkıntılarını İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya anlattı.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan öncülüğünde toplanan Karşıya Mahallesi esnafı Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, kurumların yeni kaymakamlık binasına taşınacak olmasının esnafta tedirginlik oluşturduğunu belirterek, "Malumunuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün yeni açılacak kaymakamlık binasına taşınacak olması esnafımızı şimdiden tedirgin etmeye başladı. Daha önce Ziraat Bankası'nın Mustafa Kemal Caddesi'ne taşınmasıyla birlikte civardaki esnaflarımız büyük oranda olumsuz etkilendi. Hatta çoğu esnafımız günlerini siftahsız dahi geçirir oldu. Biz bu sıkıntıyı defalarca dile getirdik. Fakat buna engel olamadık. Şimdi ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün de taşınacak olması esnafı şimdiden düşündürmeye başladı.

Bu kurumlarımız da taşınırsa civardaki esnaflarımız kepenk kapatmak zorunda kalacaklar. Bizler yeniliklerden şikayetçi değiliz. Fakat bunun eşit bir şekilde dağılımının olmasından yanayız. Şu an itibarı ile bütün kurumlar Mustafa Kemal Caddesi'nde faaliyetlerini yürütecekler. Eski Çarşı ve civarında sadece SGK binası kalmakta ve bu da beklentileri karşılamayacak durumdadır. Bizler esnaflar olarak bu mağduriyetin giderilmesinden yanayız. Sonuçta buradaki insanlar da geçimlerini sağlamak, ailelerine bakmak zorundalar. Bizlerin yetkililerden beklentileri bu mağduriyetin tüm esnaflar adına eşit bir şekilde giderilmesidir" ifadelerini kullandı.

Esnafların sıkıntılarını tek tek dinleyen Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise daha önce yaptığı esnaf ziyaretlerinde, bu sıkıntılarından haberdar olduğunu söyleyerek, "Malumunuz yeni kaymakamlık binasının faaliyete geçmesiyle birlikte bütün kurumlar vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına tek çatı altında toplanacak. Bizler yapılan hizmetlerin doğru ve yerinde olabilmesi adına elimizden gelen çabayı sarf etmek zorundayız. Eski Çarşı civarındaki esnafların sıkıntılarının giderilmesi adına SGK hizmet binamız o civarda hizmet verecek. İnşaat çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca yine aynı civarda Köylü Pazarı adı altında bir projemiz var. Bu projemizi de en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bunlardan ayrı kesinleşmemiş daha büyük projelerimiz de var. Kesinleşmediği için şimdi söylemek doğru olmaz. İnşallah bunlar da hayata geçtiği zaman esnaflarımızın sıkıntılarını gidermek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son olarak ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.