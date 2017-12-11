Esnaf Sordu Zabıta Yanıtladı

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından esnaf istişare toplantılarının ikincisi düzenlendi.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından esnaf istişare toplantılarının ikincisi düzenlendi.

Adliye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı, KOSGEB Uzmanı Mustafa Aydın, Zabıta Daire Başkanlığı Şube Müdürleri, Gaziler, Karagöz, Mütercim Asım, Saburcu, Düğmeci, Karatarla, Alaybey, Saray Caddesinde faaliyet gösteren esnaflar katıldılar.

Kurum ve esnaf ilişkilerini geliştirmek, daha iyi diyalog kurmak için düzenlenen Esnaf İstişare Toplantısı'nda konuşan Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, "Kent adına alınacak kararlarda görüşlerini ve desteğini almak istediğimiz istişare toplantısının 2.sinde yine esnafımızla bir araya geldik. Ortak akla hemşehrilerimizin Gaziantep'in gelişmesinde ve daha yaşanabilir yer olmasında katılımcılığına özen gösteriyoruz. Kent ekonomimizin can damarı olan esnafımızı önemsiyor, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek adına işbirliklerimizi bu yönde sürdürüyoruz" dedi.

Yıldırım, "Toplantılar belediyemiz ile esnafımız arasındaki ilişkileri sıcak tutma açısından çok önemli. Bu nedenle toplantılar sık sık güncellenerek rutinleştirilmeli. Bundan sonra periyodik olarak gerçekleştirmeyi planladığımız toplantılarımızda esnafımızı faaliyet alanları ile ilgili kurumların yetkilileri ile buluşturmayı planlıyoruz. Esnafımızı, belediyemizden beklentileri kadar müşteri, satıcı ilişkileri, tüketici hakları, etiket yönetmeliği, KOSGEB kredileri ve eğitimleri hakkında da sorularını yanıtlamak amacıyla bugün, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürümüz ve KOSGEB'ten yetkililerle bir araya getirdik" diye konuştu. Toplantıda, esnaflar yaşadıkları problemleri anlattılar. Esnafın trafik, otopark, aydınlatma ve açıkta satılan gıda ürünlerinin denetimleri konusunda çözümler istediği toplantıda, KOSGEB kredilerinden faydalanma koşulları, girişimci eğitimleri ve yurtdışında faaliyet gösteren firmalarla ilişki tesisi gibi konular gündeme geldi.

Toplantıların ardından Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri ile esnaf temsilcileri, düzenlenen kokteylde bir araya geldi.