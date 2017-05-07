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Esnafa 'indirimli' elektrik müjdesi

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Esnafa 'indirimli' elektrik müjdesi
TESK tarafından hazırlanan 'Esnaf Kart'ın çok yakında piyasaya çıkacağını müjdeleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnafa büyük kolaylık sağlayacak. Projemiz kapsamında indirimli elektrik kullanmanın önü açılacak" dedi

Esnaflara yaptığı tüm alışverişlerde kolaylık ve indirim sağlayacak olan ‘Esnaf Kart’ hakkında bilgi veren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uzun zamandır üzerine çalıştığımız 'Esnaf Kart' projemizde sona yaklaştık. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Esnaf Kart, talep eden tüm esnaf ve sanatkarlara ücretsiz dağıtılacak. Bu kart ile başta akaryakıt olmak üzere tüm alanlarda esnaf ve sanatkarlara çok sayıda indirim sağlayacak" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke genelinde bulunan 2 milyon esnaf ve sanatkar ve aileleri ile birlikte 10 milyonu aşkın kişinin bu karttan yararlanması hedeflenmektedir. Buna ilişkin detayları da çok yakında açıklayacağız” şeklinde bilgi verdi.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK KULLANACAK
Palandöken; "Mayıs ayı içinde sunacağımız projemizin ilk ayağında esnaf ve sanatkarlar indirimli elektrikli kullanmaya başlayacak. 82 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyen her esnaf ve sanatkar isterse işletmesinde, isterse evinde, isterse de anne babasının evinde dilediği elektrik firmasından alacağı indirimli elektriğini kullanmaya başlayacak. Esnaf ve sanatkar bundan sonra TESK üyesi olmanın avantajını hayatının her alanında hissedecek ve kullanacak" diye konuştu.

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