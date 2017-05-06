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Esnafa Kredi Müjdesi

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Esnafa Kredi Müjdesi
KOSGEB'den kredi alan esnafın, Kredi Kefalet kooperatiflerinden kredi kullanamaması sorunu, Bakanlar Kurulu kararıyla ortadan kalktı.

KOSGEB'den kredi alan esnafın, Kredi Kefalet kooperatiflerinden kredi kullanamaması sorunu, Bakanlar Kurulu kararıyla ortadan kalktı. Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, "12 Mart'taki Trabzon ziyaretinde Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli'ye bu konudaki sorunlarımızı aktaran bir dosya sunmuştuk. Yapılan çalışmalar sonucunda artık KOSGEB'ten 2016 veya 2017 yıllarında kredi kullanan esnafımız, kefalet kooperatifi kredilerinden de yararlanabilecek. Emeği geçen herkese esnaf ve sanatkarımız adına teşekkür ederiz" dedi.

TESOB'un girişimiyle Türkiyede binlerce esnafın yüzü güldü

TESOB Başkanı Metin Kara'nın, 12 Mart'ta Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye sunduğu dosyanın ana konusunu, özellikle KOSGEB'den kredi alan esnafın, Kredi Kefalet kooperatiflerinden kredi kullanamaması sorunu oluşturuyordu. Başkan Kara, "Esnaf ve sanatkarın ana sorunu 27 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan 2016/9666 sayılı kararnameyle, kredi imkanlarının kısıtlanmasıydı. Buna göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan Esnaf ve Sanatkarlar, aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullanamıyordu. Yani, Bakanlar Kurulu'nun bu kararı doğrultusunda Halkbank, KOSGEB veya başkaca kamu kurumundan hazine destekli herhangi bir kredi kullanmış olduğu tespit edilen esnaf ve sanatkar, yüzde 50 hazine destekli kooperatif kredilerini kullanamamaktaydı. Bu durum esnaf ve sanatkarımız açısından büyük sorun teşkil etmeye başlamıştı. Yeni düzenlemeyle bu sorun ortadan kalktı. Artık 2016 veya 2017 yıllarında KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi alan esnaf ve sanatkarımız, Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden de şartlarının uygun olması durumunda kredi kullanabilecektir. Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli'ye bu sorunu anlatıp dosya olarak sunduğumuzda, haberi olmadığını ve mutlaka ilgileneceğini söylemişti. Gelinen süreçte esnafın önündeki en büyük engellerden birinin kaldırılmasına katkısı olan başta sayın bakanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kara, söz konusu değişikliğin sadece KOSGEB'ten kullandırılan kredilen için yapıldığını ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan kredileri kapsamadığını da sözlerine ekledi.

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