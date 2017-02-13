Esnafa Kredi Müjdesi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Başbakan Yardımcısı Nuretttin Canikli'nin KOSGEB tarafından mikro işletmelere...

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Başbakan Yardımcısı Nuretttin Canikli'nin KOSGEB tarafından mikro işletmelere 50 bin lira üst limitli sıfır faizli kredi müjdesi verdiğini söyledi.

Dinçer, yazılı açıklamasında, KOSGEB tarafından mikro işletmelere öncelik verilerek KOBİ'lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde ikinci bir sıfır faizli kredi imkanı getirildiğini söyledi. Dinçer, söz konusu kredide son başvuru tarihinin 20 Şubat olduğuna vurgu yaparak, esnaf sanatkarların bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Konunun, hafta sonu Mersin'e gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından gündeme getirildiğini kaydeden Dinçer, "Hükümetimizce geçtiğimiz yıl aralık ayı içerisinde KOBİ'lere yönelik 50 bin lira sıfır faizli kredi imkanı getirilmişti. Bu krediden yararlanmak için yaklaşık 250 bin işletme başvuruda bulunurken, kredi verilecek firma sayısı 15 binle sınırlı tutulmuştu" dedi. Destekten küçük işletmelerin yararlanamadığını ve verilecek kredilerin tabandan tavana yayılması önerisini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlığa ilettiklerini ve mikro işletmeleri de kapsayacak şekilde yeniden sıfır faizli kredi imkanı tanınması talebinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Dinçer; "Hükümetimizce mikro işletmelere öncelik verilerek ve üst sınır 50 bin lira olacak şekilde yeni bir faizsiz kredi imkanı tanındı. Sayın Başbakan Yardımcımız bu müjdeyi Mersinli esnaf sanatkarlarımızla paylaştı. Hükümetimize talebimize gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Dinçer, üst limiti 50 bin lira olacak sıfır faizli kredi desteğinde faizin KOSGEB tarafından karşılanacağını aktararak, "Söz konusu sıfır faizli kredide ilk bir yıl ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenecek. Söz konusu kredide mikro işletmelere ağırlık verilecek ki, bizim talebimizde zaten bu yöndeydi. Biz kredinin limitinin düşürülüp, tabana yayılması önerisinde bulunmuştuk. Bu sıfır faizli kredide esnafımıza ağırlık verilecek. Krediden yararlanmak isteyen üyelerimizin 20 Şubat 2017 tarihine kadar KOSGEB veri tabanından "sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" adresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Dinçer, 2016 Aralık ayında KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıranların kayıtlarının geçerli olduğunu ve yeniden kayıt yaptırmasına gerek olmadığını kaydederken, esnaf sanatkarlara kullandırılan 30 bin lira sıfır faizli krediden yararlanan esnaf sanatkarların bu krediden yararlanamayacağını sözlerine ekledi.