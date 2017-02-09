  • BIST 88.791
  • Altın 147,037
  • Dolar 3,6796
  • Euro 3,9324
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Esnafı İlgilendiren Kanun Teklifi Tbmm’de

» »
Esnafı İlgilendiren Kanun Teklifi Tbmm’de
Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan Kanun teklifi ile yatırımın, üretimin, istihdamın arttırılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'ye döviz girişinin arttırılmasının ve inşaat sektörünün desteklemek amacıyla Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilcilik vasıtasıyla kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut ve iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi istisnası sağlanıyor. İnşaat sektöründe Tapu Harcı oranları ile bazı kağıtlar bakımından oranlarda farklılaştırılmasının sağlanıyor. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir ve kurumlar vergisinin belli bir kısmına indirim yapılıyor. Ayrıca kanun teklifi ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Aladağ’da Kız Öğrenci Yurdunda Çıkan Yangını Araştıran Komisyona Ak Parti Milletvekili Fatma Güldemet Sarı Seçildi09 Şubat 2017 Perşembe 14:38
  • ’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kararımız Evet Kitapçığı’nın Tanıtım Videosu Yayınlandı09 Şubat 2017 Perşembe 13:38
  • Cıa Başkanı Pompeo Ankara’da09 Şubat 2017 Perşembe 13:33
  • Cıa Başkanı Mike Pompeo, Ankara’ya Geldi.09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Chp Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan:09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür Ve Sanatı Küçümseyen Toplumlar Kaybetmeye Mahkumdur"09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Adalet Bakanı Bozdağ: "Biz, ’Hayır Veren Teröristtir’ Demiyoruz"09 Şubat 2017 Perşembe 12:03
  • Başbakan Yıldırım, Ato Başkanı Gürsel Baran Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti09 Şubat 2017 Perşembe 11:28
  • İstihdam Seferberliği İçin Bakanların Valilerle Sabah Mesaisi09 Şubat 2017 Perşembe 11:24
  • Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İle Görüştü09 Şubat 2017 Perşembe 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti