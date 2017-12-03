MHP Kırıkkale İl Başkanı Baloğlu, son günlerde büyük artış gösteren döviz fiyatları ve ülke sorunlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu artışlar her sektörü fazlasıyla etkilemektedir. Yerel esnafımız siftahsız kepenk kapatıyor" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, piyasalarda yaşanan olumsuzluğun gün be gün artmasından kaygı duyduklarını belirtti. İl Başkanı Baloğlu, "Dövizdeki artışı kaygıyla takip etmekteyiz. Esnaf, işçi, memur, emekli, çiftçi, köylü her kesim bu artıştan olumsuz yönde etkilenmekte. Halkımız, hayat pahalılığı ile mücadele etmekte zorlanıyor" dedi.

'BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR'

"Birkaç ay önce 3 lira olan dolar, şu an itibariyle 4 lira, Euro'nun ise neredeyse 5 lira seviyesine gelmesi ekonomik dengeleri alt üst etmiştir" diyen Baloğlu, "Özellikle esnaf siftah yapamaz, kirasını, sigortasını, çekini, senedini ödeyemez hale gelmiştir. Halkın asıl derdi, sorunu ekonomideki bu kötü gidişattır. Ülkeyi yönetenlerin, halkın bu gerçek ve öncelikli sorununa acilen çözüm bulmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Baloğlu, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Üreten toplum daima bir adım öndedir. Ne yazık ki son yıllarda üretim ve ihracatımız azaldı, ithalatımız arttı. Ülkemizin köylüsü, çiftçisi zor durumda. Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle işsizlik oranları çift haneli rakamlardan düşmemektedir. İşsizlik ülkemizin kronikleşmiş bir sorunudur. Ne yazık ki üretim yok, iş de yok." İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE