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Esnafın Sabah Siftahı Ülkü Ocakları’ndan

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Esnafın Sabah Siftahı Ülkü Ocakları’ndan
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından, "Esnafın sabah siftahı Ülkü Ocaklarından" etkinliği çerçevesinde sabah namazının ardından çarşı...

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından, "Esnafın sabah siftahı Ülkü Ocaklarından" etkinliği çerçevesinde sabah namazının ardından çarşı esnafına Bereket Duası ve 1 TL dağıtıldı.

Cami Kebir'de kılınan sabah namazının ardından; 27 Mayıs, Hunat ve Cami Kebir esnafına önceden hazırlanan zarflar içinde bulunan Bereket Duası ve siftah parası olarak 1 TL dağıtılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak " İl Başkanlığımızca milletimize fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda da bugün sabah namazının ardından çarşı esnafına hayırlı ve bol kazançları olması maksadıyla Bereket Duası ve 1 TL'lik siftah parası dağıtımı gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bu tip faaliyetlerimize hız vereceğiz. Tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar dilerim" dedi.

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