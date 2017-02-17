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Esnaflardan Örnek Davranış

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Esnaflardan Örnek Davranış
Eskişehir'de, havaların iyice soğumasıyla birlikte Alaaddin Parkı çevresinde dolaşan sokak hayvanlarına çevredeki esnaf yardımcı oluyor.

Eskişehir'de, havaların iyice soğumasıyla birlikte Alaaddin Parkı çevresinde dolaşan sokak hayvanlarına çevredeki esnaf yardımcı oluyor.

Karton kutuları hayvanların altına seren esnaf, ayrıca onları doyurmak için de yemek ve su gibi temel ihtiyaçlarını sağlıyor. Esnaflardan bazıları kendileri ne yerse bu sokak hayvanlarına da aynı yiyecekleri yedirdiklerini belirtti. Esnaflar, yaklaşık 5 yıldan bu yana çevredeki sokak hayvanlarına çok alıştıklarını ifade etti. Bölgede bulunan vatandaşlar ise, esnafların bu hareketini takdir edip, örnek bir davranış olduğunu söyledi.

Esnaflardan Örnek Davranış

Esnaflardan Örnek Davranış

Esnaflardan Örnek Davranış

Esnaflardan Örnek Davranış

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