Amasya'nın Taşova İlçesi'nde bir araya gelen esnaf, soğuyan havada sokak köpeklerinin barınması için kulübe yaptı. Hem barınma hem de beslenme ihtiyaçları için küçük sevgi dokunuşları yaptıklarını aktaran Yeşilırmak Mahallesi'ndeki esnaflar adına konuşan Mehmet Cevahir, "Bizler sıcak sobamızın başında otururken dışarıda aç, susuz ve soğukta duran sokak köpekleri için bir şeyler yapmayı düşündük. Arkadaşlarımız ile mütevazi bir kulübe yaptık. İnşallah amacına ulaşır. Keşke her sokakta bir köpek kulübesi yapabilsek" dedi.
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Esnaflardan sokak köpeklerine kulübe
Amasya'nın Taşova İlçesi'nde bir araya gelen esnaf, soğuyan havada sokak köpeklerinin barınması için kulübe yaptı.
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