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Esob Başkanı Konak, Başkan Yiğit’i Ağırladı

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Esob Başkanı Konak, Başkan Yiğit’i Ağırladı
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit'i...

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit'i ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Başkan Konak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı ziyaret ve istişarelerin devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Konak, "Hemşerimiz, kardeşimiz İbrahim Yiğit kardeşimizin ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Önümüzdeki günlerde işbirliği çıtasını daha da yükseltmek için çalışmalar yapacağız" dedi.

Afyonkarahisar ESOB Başkan Vekili Atilla Kocabaş'ın da bulunduğu ziyarette, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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