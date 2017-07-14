Esogü 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Töreninde Tek Yürek Oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) akademik ve idari personeli, Rektörlük meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) akademik ve idari personeli, Rektörlük meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde bir araya gelerek, vatanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi andı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Cumhuriyetimize, demokrasimize, milli iradeye ve millet egemenliğine karşı yapılan hain FETÖ/PDY kalkışmasına karşı milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı günün birinci yıldönümünü konu alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajını okudu. Törenin ardından Rektörlük meydanında açılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisi gezildi. ESOGÜ bir kez daha Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, milli irade ve millet egemenliği için coşkuyla kenetlenerek "Elbette Demokrasi!" diye konuştu.