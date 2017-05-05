Esogü Hastanesi’nde El Hijyenine Dikkat Çekildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Başkanı Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Başkanı Prof. Dr. İlhan Özgüneş ve Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben tarafından "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte hastane poliklinikler girişinde stand ve barkovizyon kuruldu.

Stantta görevli olan hemşireler Habibe Eker, Yasemin Altun, Güllizar Çam, hasta ve hasta yakınlarına el hijyeni sağlanması gereken 5 durum ve doğru el yıkama konulu el broşürü dağıtılarak ellerin doğru yöntem ile yıkanmasının önemine dikkat çektiler. Hijyeni sağlamada en temel kural, ellerin doğru yöntem ile yıkanmasıdır diyerek hasta ve hasta hasta yakınlarını bilinçlendirdiler. El yıkamanın, birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntem olduğunu söylerken toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmekte olduğunu belirttiler.

Ayrıca el hijyeni sağlanmasında dikkat edilmesi gereken 5 duruma ve doğru el yıkamanın önemine dikkat çekildi. Hasta ile temastan önce, herhangi bir aseptik işlemden hemen önce, vücut sıvıları ile temastan sonra, hasta ile temastan sonra ve hasta ortamıyla temastan sonra ve bir işlem uygulamadan önce ellerin mutlaka yıkanması veya antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi gerektiği belirtildi. Etkinlikte, 12 adımda doğru el yıkama tekniğini anlatan el broşürleri dağıtıldı.