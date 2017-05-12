Esogü Hastanesi’ne Yeni Bebek Bakım Ve Emzirme Odası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla yaptırılan bebek bakım ve emzirme odası hizmete açıldı.

Annelerin rahatça bebeklerinin bakımlarını yapabileceği bebek bakım ve emzirme odasının açılışı Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sultan D. Aydoğdu ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Dinleyici'nin yanı sıra diğer yetkililerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalarda, açılışı Anneler Günü haftasına denk gelen bebek bakım ve emzirme odasının, annelerimize anlamlı bir hediye olduğu ve annelerin bu şekilde bebekleriyle birlikte sosyal hayata kazandırılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teşekkür edildi.