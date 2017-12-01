Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü (ESOGÜ DiploMUN) tarafından düzenlenen "ESOGÜ Model United Nations...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü (ESOGÜ DiploMUN) tarafından düzenlenen "ESOGÜ Model United Nations (MUN)"-"ESOGÜ Model Birleşmiş Milletler" toplantısı başladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü arasında Birleşmiş Milletler (BM) çağrısı ile tüm dünyada gerçekleştirilenToplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Son Vermek için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası "Turuncu Günler" kapsamında, ESOGÜ Rektörlüğü'ne bağlı Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü (ESOGÜ DiploMUN) tarafından düzenlenen "ESOGÜ Model United Nations (MUN)" - "ESOGÜ Model Birleşmiş Milletler" toplantısı, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda başladı.

Toplantının açılışında konuşan ESOGÜ DiploMUN Kulübü danışman öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Onur Özçelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yaparken, Model Birleşmiş Milletler toplantılarının tarihçesi ve bu yılki toplantının programı hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Ali Onur Özçelik böyle bir toplantının ESOGÜ'de yapılmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

BM Nüfus Fonu (UNFPA) İnsani Yardım Programı Bölge Yöneticisi Duygu Arığ, UNFPA hakkında katılımcıları kısaca bilgilendirirken, ülkemizde anne-çocuk sağlığı, üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konulardaki çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı ve bu nedenle böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk, ülkemizde yaygın olan kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti ve ESOGÜ olarak bu nedenle Turuncu Günler kampanyası kapsamında yapılan çalışmaları desteklediklerini ve böyle çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından ESOGÜ DiploMUN Kulüp Başkanı Aybüke Çalışkan Genel Sekreter sıfatıyla oturumların resmi açılışını yaptı. Toplantının 2. ve 3. gün çalışmaları ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde devam edecek. ESOGÜ MUN, ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ile Türkiye'de öğrenim gören farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiriyor. MUN; üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivitelerden birisi olarak kabul ediliyor. Konferanslar sonucunda çıkan çözüm önerileri BM'ye ulaştırılarak gençlerin bu konudaki görüşleri karar alıcılara bildiriliyor. Günümüzde BM tarafından önerilen çözüm planlarının taslağının ve ana hatlarının MUN konferanslarında yazılmış olması konferansın etkisini gösteriyor.