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Esogü Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ı Törenle Emekliliğe Uğurladı

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Esogü Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ı Törenle Emekliliğe Uğurladı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın emekliliği dolayısıyla, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nın düzenlediği emeklilik töreni ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emin Kahya, Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı olarak fakültelerine ve senato üyesi olarak üniversiteye değerli katkılar sunduğunu belirterek, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Prof. Dr. Hüseyin Özdağ ile her zaman medeni ve akademisyenlere yakışır ilişkiler içinde olduklarını belirtirken, kendisine bugüne kadar verdiği ve gelecekte vereceği hizmetler için teşekkür etti. Prof. Dr. Hasan Gönen bundan sonra da kendisine gönüllerinin her zaman açık olacağını belirttiği Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'a ailesiyle birlikte sağlıklı bir yaşam diledi.

Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, tüm misafirlerine katılımlarıyla kendisini onurlandırdıklarını belirterek teşekkür etti ve yaşamının emeklilik evresine başlarken kendisine çalışma ve yaşama azmi aşıladıklarını ifade etti. Kendisi için düzenlenen emeklilik törenini hiç unutmayacağını belirten Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, eşi Nurten Hanım'a da kendisini bugüne kadar taşıdığını belirterek şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'a; Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emin Kahya ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahri Öteyaka tarafından plaket ve çiçek takdimleri yapıldı. Tören kokteyl ile sona erdi.

Esogü Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ı Törenle Emekliliğe Uğurladı

Esogü Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ı Törenle Emekliliğe Uğurladı

Esogü Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ı Törenle Emekliliğe Uğurladı

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