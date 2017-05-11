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Esogü Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’den Hemşireler Haftası Mesajı

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Esogü Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’den Hemşireler Haftası Mesajı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Hemşireler Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Hemşireler Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda, hemşirelerin görevlerini eksiksiz bir biçimde yerine getirme gayretlerini takdirle karşıladığı belirten Rektör Gönen, "Hemşirelik, birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık halinde iyileştirilmesi hizmetlerinin, zor çalışma şartlarına rağmen sevgi, saygı ve özveriyle yürütülebilmesini gerektiren kutsal bir meslektir. Bu zor mesleği ifa eden hemşirelerimizin, her geçen gün değişen hasta ve hasta yakını beklentilerini karşılamak, etkili, verimli ve duyarlı bir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla görevlerini eksiksiz yerine getirme gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, üniversitemiz uygulama ve araştırma hastanemizde bu onurlu ve kutsal görevi, büyük bir özveriyle en iyi şekilde yerine getiren değerli hemşirelerimiz ile Sağlık Bilimleri Fakültemizdeki geleceğin hemşirelerini yetiştiren saygıdeğer hocalarımız ve hemşirelik bölümü öğrencilerim başta olmak üzere, ülkemizin her köşesinde sevgi ile mesleğini icra eden tüm hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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