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Esogü Ve Eskişehirli Kadın Gazeteciler Kadına Şiddete Dur Demek İçin Buluştu

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Esogü Ve Eskişehirli Kadın Gazeteciler Kadına Şiddete Dur Demek İçin Buluştu
Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada gerçekleştirilen "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Son Vermek için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında...

Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada gerçekleştirilen "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Son Vermek için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında düzenlenen "Turuncu Günler" etkinlikleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehirli kadın gazetecileri bir araya getiren etkinlik ile başladı.

Eskişehir basınından kadın basın mensuplarının ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'ni ziyaret ettiği buluşmada, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi edinen kadın gazeteciler Iraklı ve Suriyeli mülteci kadınlarla söyleşi de gerçekleştirdi. Söyleşide mülteci kadınların sorunları ile ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin sunduğu hizmetler üzerinde duruldu.

Merkez ziyaretinin ardından gerçekleştirilen toplantıda ise ESOGÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından "Savaş ve Kadın" teması ile "Turuncu Günler" kapsamında hazırlanan "Savaşın Savurdukları; Nadia" isimli kısa filmin gösterimi yapıldı. Toplantıda kadın basın mensuplarına ESOGÜ'nün "Turuncu Günler" etkinlikleri hakkında kısa bir sunum da yapıldı.

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