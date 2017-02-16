Esogü’de Erasmus Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen "Erasmus Programı Koordinasyon Toplantısı", ESOGÜ Turizm...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen "Erasmus Programı Koordinasyon Toplantısı", ESOGÜ Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, uluslararası ilişkilerin üniversitelerin gelişmişlik göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Kendilerinin de bu konuya büyük önem verdiklerini ifade etti. ESOGÜ'nün uluslararası ilişkiler açısından bulunduğu noktaya gelmesine katkıda bulunan herkese teşekkür eden Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, yararlı olacağına inandığını belirttiği toplantının başarılı geçmesini diledi. ESOGÜ akademik birimlerinden yöneticiler, öğrenci işleri daire başkanlığı yetkilileri ve Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin katıldığı toplantıda, Erasmus programındaki yenilikler ile 2017-2018 akademik yılından itibaren geçerli olacak "Erasmus Değişim Programları Yönergeleri" tanıtıldı.