Esogü’de Fetö Operasyonu, 16 Gözaltı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne (ESOGÜ) yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, aralarında...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne (ESOGÜ) yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), kapsamında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ESOGÜ'de 4 profesör, 3 doçent, doçent yardımcıları ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularına devam ediliyor.