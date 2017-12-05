Esogü’de Frida Kahlo Ve Diego Sergisi İle Çağdaş Meksika Filmleri Festivali’nin Açılışı Yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle ESOGÜ Sanat Galerisi'nde açılan "Frida Kahlo ve Diego...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle ESOGÜ Sanat Galerisi'nde açılan "Frida Kahlo ve Diego Sergisi" ile ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Çağdaş Meksika Filmleri Festivali"nin açılışı yapıldı.

28 Kasım 2017 Salı günü ziyarete açılan ve 10 Aralık'a kadar açık kalacak olan "Kadına şiddete hayır, sanatta kadına evet" sloganı ile gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin resmi açılışında konuşan Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Jose Leon Cardenas Verdugo, ESOGÜ ile işbirliği içinde yirminci yüzyılın en önemli Meksikalı ressamları olan Frida Kahlo ve Diego Rivera'nın fotoğraflarından oluşan böyle bir sergiyi düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Frida Kahlo'nun Meksika'nın güçlü ve öncü kadın karakterlerinden biri olduğunu vurgulayan Cardenas Verdugo, Turuncu Günler kapsamında onun Diego Rivera ile olan hayat hikayesini anlatan fotoğrafların sergilenmesinin çok güzel olduğunu kaydetti. Çağdaş Meksika Filmleri Festivali'nin düzenlenmesinden dolayı da mutluluk duyduklarını belirten Jose Leon Cardenas Verdugo, ESOGÜ Yönetimi'ne destekleri için teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, üniversite olarak her yıl Turuncu Günler'e destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. ESOGÜ olarak 2000 yılından bu yana Meksika ile ortak bilimsel faaliyetler yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, 2014 yılında Meksika Otonom Üniversitesi ile imzaladıkları anlaşma çerçevesinde bu üniversiteye lisansüstü seviyede öğrenci gönderdiklerini kaydetti. Turuncu Günler kapsamında Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenledikleri etkinlikler ile bilimsel ortaklığa kültürel paylaşımları da eklemenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Hasan Gönen, sergi dolayısıyla Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ve sergiye emeği geçen herkese teşekkür ederken, sergiyle bir yandan "Kadına Şiddete Hayır!" derken diğer yandan "Sanatta Kadına Evet!" dediklerini kaydetti ve tüm sanatseverleri sergiye beklediklerini söyledi.

Çağdaş Meksika Filmleri Festivali ise toplum tarafından kabul gören güzellik anlayışına karşı mücadele eden kilolu bir kadının, iş ve özel hayatında yaşadığı sorunları keyifli bir dille anlatan "Ella es Ramona" isimli filmin gösterimi ile başladı. Festival kapsamında 06 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'da "Eşekler", 07 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da "Zamanın Başlangıcı" ve 08 Aralık Cuma günü saat 15.00'da "Akbabalar" isimli filmlerin gösterimi yapılacak.