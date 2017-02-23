Esogü’de İşbaşı Eğitimi Sertifika Töreni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM), Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) ve ETİ Makine Sanayi A.Ş.'nin birlikte...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM), Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) ve ETİ Makine Sanayi A.Ş.'nin birlikte yürüttüğü "İşbaşı Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayan ETİ personeline sertifikaları ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol da katıldı. Törende konuşan ESOGÜ EMYO Müdürü Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında ilk kez bu kadar kapsamlı, uzun ve yorucu bir eğitim gerçekleştirildiğini belirtirken, eğitimin kurgulanması ve hayata geçirilmesinde ETİ Makine Sanayi A.Ş. yöneticilerinin vizyoner tavrının etkili olduğunu vurguladı ve kendilerine teşekkür etti. Kursiyerleri de gayretleri için kutlayan Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, her zaman mevcuttan daha iyisinin olacağını, daha iyiye ulaşmanın ise ancak sürekli eğitim ve öğrenme ile mümkün olacağını belirtti.

ETİ Makine Sanayi A.Ş. Müdürü Ata Fevzi Tuvay, firma olarak bu derinlikte bir eğitim düzenlemek için bu işin eğitimini, vizyonunu almış, bilimini yapmış bir ekibe ihtiyaç duyduklarını belirtti ve yetiştirdiği eğitim kadrosu için ESOGÜ'ye teşekkür etti. Eğitim kadrosunun teori ve pratiği birbirine çok iyi bağladığını belirten Ata Fevzi Tuvay, tüm eğitmenlerin yanı sıra firma yöneticilerine de teşekkür etti. Ata Fevzi Tuvay eğitimi başarıyla tamamlayan çalışanlarını kutladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, son yıllarda ülkeler arasında bilgi temelli ciddi bir rekabetin ortaya çıktığını belirtti ve bilgi üreterek bunu katma değere dönüştürmenin gereğine işaret etti. Bu noktada bilginin yuvası olan üniversitelerin ellerini taşın altına koyması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ olarak kendilerinin de buradan hareketle böyle bir çalışmada ilk kilometre taşı olmak adına ETİ Makine A.Ş. ile işbirliği içinde bu eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Eskişehir'de ciddi bir sanayi altyapısı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ'deki teknik fakülte ve meslek yüksekokullarının da üniversite-sanayi işbirliğinde üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen ESOGÜSEM Müdürü Prof. Dr. Şenol Erdoğmuş'a, EMYO Müdürü Osman Nuri Çelik'e, eğitime katılan öğretim elemanlarına ve ETİ Makine Sanayi A.Ş. yetkililerine teşekkür ederken, eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan firma çalışanlarını da kutladı ve kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından önce eğitimi birinci, ikinci ve üçüncü olarak tamamlayanlara daha sonra tüm kursiyerlere sertifikaları verildi. Daha sonra ise eğitimi veren ESOGÜ öğretim elemanlarına ve firma adına eğitimi izleyen makine mühendislerine teşekkür belgeleri verildi.

Kasım 2016'da başlayıp Şubat 2017'de tamamlanan "İşbaşı Eğitim Programı" ile teknik personelin bilgilerini güncellemenin yanı sıra, personelin yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması amaçlandı. Oldukça geniş kapsamlı olarak tasarlanan eğitim bu açıdan ülkemizde Üniversite-Sanayi işbirliği alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Eğitim kapsamında öncelikle temel konularda bilgi tazeleme, ardından ileri düzeyde bilgi verme amaçlandı. ESOGÜ EMYO ile ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü akademik kadrolarının destek verdiği ve 10 haftalık bir sürede her gün 8 saat süreyle devam eden eğitimin, hem çalışanlara hem de firmaya katkısının zamanla ortaya çıkacağı belirtildi.