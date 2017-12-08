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Esogü’de ’Kadına Siddetle Mucadelede Dini Referanslar’ Konferansı

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Esogü’de ’Kadına Siddetle Mucadelede Dini Referanslar’ Konferansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) "Kadına Şiddetle Mücadelede Dini Referanslar" konulu bir konferans düzenledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) "Kadına Şiddetle Mücadelede Dini Referanslar" konulu bir konferans düzenledi.

Konferans, ESOGÜ, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ve ESOGÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ESKAM), 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyası olan "Turuncu Günler" çerçevesinde gerçekleşti.

Konferansın konuşmacısı ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi yararlanıcısı kadınlara "kadına yönelik şiddet" konusunun İslam çerçevesinde nasıl ele alındığını anlattı. İslam'da kadına şiddetin hiçbir şekilde tasvip edilmediğini vurgulayan Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatından ve hadislerden örneklerle İslam'da kadına verilen değeri anlattı. Merkez yararlanıcısı kadınların dinleyici olarak yer aldığı konferansta Doç. Dr. Şenat kadınlara yönelik fiziksel, cinsel, duygusal ve sözlü şiddet türleri hakkında bilgiler de verdi. Şiddete karşı topyekûn bir mücadelenin gerekliliğine dikkat çeken Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat, "Şiddetle mücadele etmek istiyorsak evlatlarımıza şiddet göstermeyerek ve şiddete tanıklık etmelerine engel olarak onları geleceğe hazırlayacağız. Oğullarımıza ve kızlarımıza eşit davranacağız" dedi.

Etkinlik sonunda kadınlar ellerinde taşıdıkları dövizleri hep birlikte kaldırarak "Kadına Şiddete Hayır" mesajı verdiler.

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