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Esogü’den Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası Standı

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Esogü’den Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası Standı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) tarafından 7-14 Şubat Dünya Doğumsal...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) tarafından 7-14 Şubat Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası dolayısıyla Espark AVM'de stant açıldı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Koray Harmancı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Kılıç, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ. Özkan Alataş, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Dinleyici, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pelin Köşger ve TurkMSIC öğrencilerinin bulunduğu stantta, toplumu bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtılarak, ESOGÜ hastanesinde tedavi olan çocukların yapmış olduğu resimler sergilendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TurkMSIC öğrencileri, "Doğumsal Kalp Hastalıkları yüzde 1 oranında görülmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 12 bin yeni, doğuştan kalp hastası dünyaya gelmektedir. Kalp hastalıklarının erken teşhisi için doğum öncesi ve sonrası kontroller çok önemlidir. Türkiye'de artık anne karnında teşhis konulabilmekte ve tekniklerin gelişmesi ile bu hastalıkların birçoğu tedavi edilebilmektedir" dedi.

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