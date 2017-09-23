Esp Temsilcisini, Mlkp’li Teröristler Öldürmüş

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü köyünde ateşli silahla öldürülmüş halde bulunan 58 yaşındaki Rıza Örük'ün Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)...

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü köyünde ateşli silahla öldürülmüş halde bulunan 58 yaşındaki Rıza Örük'ün Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ovacık temsilcisi olduğu ve MLKP terör örgütü tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül günü Ovacık ilçesi Sarıtosun köyünde ikamet eden Rıza Örük, odun toplamak için Yaylagünü köyüne gitti. Örük'ün dönmemesi üzerine ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirerek arama çalışması yaptı. Yapılan aramada, Örük'ün Çadırdüzü mezrası kırsalında ateşli silahla öldürülmüş cesedi bulundu. Güvenlik güçleri yaptığı çalışmada ,Örük'ün MLKP terör örgütü tarafından öldürüldüğü ortaya çıkardı.

Örük'ün cenazesi İlçe Devlet Hastanesinden otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.