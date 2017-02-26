Esrar Suçundan Aranan Şahıs Bonzai İle Yakalandı

Samsun'da evinde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirilen ve ayrıca silahla tehdit suçundan aranan şahıs, yakalanarak gözaltına aldı.

Samsun'da evinde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirilen ve ayrıca silahla tehdit suçundan aranan şahıs, yakalanarak gözaltına aldı. Zanlının saklandığı yerde 16 gram bonzai ve 1 fişek tohumla karışık esrar da ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce alınan istihbarat doğrultusunda evinde yapılan aramada 800 gram esrar maddesi ele geçirilen ve ayrıca silahla tehdit suçundan da aranan S.K.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. S.K.'nin saklandığı yerde 16 gram bonzai ve 1 fişek tohumla karışık esrar da ele geçirildi. S.K., "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.