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Esrarengiz Koku İle İlgili Açıklama

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Esrarengiz Koku İle İlgili Açıklama
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan ve neden kaynaklandığı belirlenemeyen esrarengiz koku ile açıklamada bulunan Çerkezköy Kaymakamı Atilla...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan ve neden kaynaklandığı belirlenemeyen esrarengiz koku ile açıklamada bulunan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, korkulacak bir durum olmadığını ve herkesin üzerine düşen ne varsa yaptığını, endişelenecek bir durumun olmadığını bildirdi.

Çerkezköy'de günlerdir etkili olan esrarengiz koku nedeniyle öğrenciler okula gidemez olurken, vatandaşlarda bu koku dolayısıyla rahatsız olduklarını sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki ile belirtti. Konu ile ilgili Çerkezköy Belediyesi ile TESKİ ekipleri günlerdir çalışma yaparken, konuya ilişkin konuşan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, gerek belediyenin gerek İlçe Emniyetin gerek ise Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün çalıştığını ve kokunun nedenini araştırıldığını vurguladı.

Kaymakam Abban, çevreye yayılan kokunun insan sağlığına zararlı olmadığı kanaatinde olduğunu ifade ederken, kokudan dolayı hastanelere ciddi anlamda başvuru yapılmadığını söyledi. Abban, "Çevre Şehircilik Müdürü ile bugün öğlen görüştük aynı şekilde NKÜ Rektörü ile de görüştük ve bir araştırma ekibi göndereceklerini söylediler. Öğrenciler ve öğretmenler bu kokudan şikayetçi fakat kaynağını bulamadık. Gerekli çalışmalar yapılıyor. İlk zamanlarda ele geçirilen pet şişedeki maddenin farklı bir atık maddesi çıktığını öğrendik. Yarın Akademisyen heyet gelecek, bir kez de onlar bir araştırma yapacak. Toplum sağlığını etkileyen bir durum var ortada. Vatandaşlarımız hiç şüphe etmesin, çevreye yayılan bu koku ile ilgili gerekli tüm çalışmalar yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

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