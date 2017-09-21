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Eşref Bitlis Parkı’nın Tanıtımı Yapılacak

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Eşref Bitlis Parkı’nın Tanıtımı Yapılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesinde yapımı tamamlanan büyük ölçekli ve çok amaçlı 1. ve 2. etap EŞREF BİTLİS...

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesinde yapımı tamamlanan büyük ölçekli ve çok amaçlı 1. ve 2. etap EŞREF BİTLİS PARKI'NIN tanıtımının yapılacağını söyledi.

Büyük ölçekli ve çok amaçlı park daha

Toplam alanı 23.000m2 olan ve içerisinde gezi ve koşu yolu, bisiklet yolu, oturma bankları ve kamelyalar gibi alanları parkın bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacağını çünkü çok amaçlı dinlenme alanı olacağını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, EŞREF BİTLİS PARKI'NIN 1. Ve 2. Etap olarak inşa edildiğini çünkü alan olarak çok büyük alanı kapsadığını kaydetti.

Köşk Mahallesinde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi ile büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını bu açıdan daha önce yapılan yatırımların yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, EŞREF BİTLİS PARKI'NIN uzun bir sürede gerçekleştirildiğini bunun için ilk önce bir tanıtım gezisi ile halka anlatılacağını sözlerine ekledi.

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