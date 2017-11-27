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Eşrefoğlu Rumi Eserleriyle Anıldı

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Eşrefoğlu Rumi Eserleriyle Anıldı
Tasavvuf müziği sanatçısı Agah, "Mekteb-i İrfan"da, Türk-İslam dünyasının büyük mutasavvıf şairi Eşrefoğlu Rumi'nin eserlerini icra etti.

Tasavvuf müziği sanatçısı Agah, "Mekteb-i İrfan"da, Türk-İslam dünyasının büyük mutasavvıf şairi Eşrefoğlu Rumi'nin eserlerini icra etti.

Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu'na özel hazırlanan "Mekteb-i İrfan" programında her ay bir Anadolu'nun gönül eri anılarak güfteleri icra ediliyor. Otağ-ı Hümayun'da düzenlenen programda, Türk-İslam dünyasının büyük mutasavvıf şairi Eşrefoğlu Rumi anıldı.

Tasavvuf müziği sanatçısı Agah, program boyunca bir yandan Eşrefoğlu Rumi'nin hayatı ve tasavvufa yönelişini anlattı bir yandan da eserlerini icra etti. Agah, "Mekteb-i İrfan"da Eşrefoğlu Rumi'nin; "Aşk ile Ol Aşıkı", "Ey Allah'ım", "Hicrana Geldim" ve "Bu Dervişlik Yoluna" güftelerini besteleriyle seslendirdi. Agah ve orkestrası gecede Peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği Mevlid Kandili'ne ve Resulullah'a ithafen yazılmış eserleri de icra etti.

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