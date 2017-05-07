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Eşrefzade Rumi Hazretleri İznik’te Anıldı

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Eşrefzade Rumi Hazretleri İznik’te Anıldı
Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri ölümünün 548'inci yılında Bursa'nın İznik ilçesinde anıldı.

Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri ölümünün 548'inci yılında Bursa'nın İznik ilçesinde anıldı.

İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu Eşrefzade Camii'nde yapıldı.

Programda konuşan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Şehirlerin ruhları vardır, bu ruhları verenlerinde manevi değerleri vardır. Siz uzakta da olsanız, kapının dışında da olsanız sizi o maneviyat cezp eder. Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri İznik için önemli şahsiyetlerden biridir. Konya'da Mevlana neyse İznik'te de Eşrefzade Rumi Hazretleri de odur. Çünkü, döneminde insanlara aşkı, sevgiyi ve muhabbeti, anlatmışlardır. Biz yerel yöneticilerin de görevi bu varislerimize sahip çıkmaktır. Bu anlamda bizler bu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaymakam Ali Hamza Pehlivan ise "Anadolu'muzun ve Türk İslam medeniyetimizin yetiştirmiş olduğu Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretlerini anma ve anlamak için bir araya geldik. Anadolumuz kültür mirası içerisinde alimlerin önemli yeri var. İznik Anadolumuzun en nadide köşelerinden birisidir" diye konuştu.

Eşrefzade Rumi'nin 14'üncü kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan'da "Bugün, Osmanlı İmparatorluğu'nda kuruluş devirlerinde baş şehirlik de yapmış olan İznik'teyiz. İznik Osmanlı tarihi içinde büyük bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretlerinin 548. seneyi devriyesinde halka köfteli çorba ikramında bulunuldu.

Eşrefzade Rumi Hazretleri İznik’te Anıldı

Eşrefzade Rumi Hazretleri İznik’te Anıldı

Eşrefzade Rumi Hazretleri İznik’te Anıldı

Eşrefzade Rumi Hazretleri İznik’te Anıldı

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