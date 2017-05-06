Eşsiz Bodrum Tanıtım Tır’ı Hataylılar İle Buluştu

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Anadolu Turu kapsamında Diyarbakır'ın ardından Antakya'da Hataylı misafirlerini ağırladı.

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Anadolu Turu kapsamında Diyarbakır'ın ardından Antakya'da Hataylı misafirlerini ağırladı.

Bodrum'un tarihini, kültürel yapısını ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Bodrum'dan yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, birçok ilde misafirlerine Bodrum'un eşsiz özelliklerini bilinmeyenleriyle birlikte anlatıyor.

Yola çıktığı günden bugüne 23 şehre uğrayan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Hatay Sümerler Mahallesi okullar bölgesinde misafirleriyle buluştu. Güneşli bir günde ziyarete gelen Hataylılara, Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personeller tarafından proje ve Bodrum hakkında bilgiler verildi. TIR'ın içini dolaşan vatandaşlar aynı zamanda TIR'da kurulan bölümde üç boyutlu tanıtım filmini izlediler.

TIR'ı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi. 4-5 Mayıs tarihlerinde Hatay Sümerler Mahallesi okullar bölgesinde bulunacak olan Bodrum Tanıtım TIR'ı 5 Mayıs Cuma gün içerisinde Adana'ya geçerek, 6-7 Mayıs Pazar akşam saatlerine kadar Adanalılar ile buluşacak.