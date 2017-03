estetik Uzmanının Hayvan Sevgisi, Mahalleliyi İsyan Ettirdi

Beykoz'da, hayvan sevgisi, estetik uzmanı Serpil Dikmen ile mahalleliyi karşı karşıya getirdi.

Beykoz'da, hayvan sevgisi, estetik uzmanı Serpil Dikmen ile mahalleliyi karşı karşıya getirdi. Sokaklardan topladığı köpekleri bahçeli bir yerde toplayan Serpil Dikmen, binlerce lira harcayarak köpeklere bakmasına rağmen vatandaşlar köpeklerin kilitli kapılar ardında perişan olduğunu iddia etti.

Plastik Estetik Uzmanı Serpil Dikmen, bundan 2 yıl önce sokakta bulduğu köpekleri toplamaya başladı. Köpekler için yer arayan Serpil Dikmen, Şişli'de oturmasına rağmen Beykoz'da bahçeli bir yer buldu. Buraya aylık bin lira kira ödemeye başlayan Dikmen, işinden arta kalan zamanlarda buraya gelerek topladığı sokak köpekleri ile ilgilenmeye başladı.

Plastik Estetik Uzmanı Serpil Dikmen, "Benim bir tane cocker cinsi köpeğim vardı. Bir gün yolda terk edilmiş bir golden gördüm. Aldım besledim. Onunla gönül bağı kurdum. Sonra donmak üzere olan bir başka köpek daha buldum. Öyle buldukça bu köpekler 10'a kadar yükseldi. Aralarında kör olan var, ihtiyacı olan var, ayağı rahatsız olmuş ameliyat olan var. Ben de gidiyorum kendi çapımda, kimseden bir yardım almadan Avcılar Veterinerlik Fakültesi'nde onları tedavi ettiriyorum ve onlara bakıyorum. Hepsi sokak köpeği. Mecburen bakmak zorunda kaldım. Çünkü onlar bir canlı, sevgi dolu hayvanlar. Dışarı atamazsınız. Hani bende onları atacak bir yürek de yok" şeklinde konuştu.

Hayvanların doğal ortamlarında yaşamaları gerektiğine inandığını ifade eden Dikmen, "Şehir içerisinde bahçeli bir evim yoktu. Pansiyona koymak istedim, pansiyon yüklü para istedi. Bende dedim ki bahçeli, gecekondu tarzında bahçeli bir yer tutayım, onları orada daha iyi daha sağlıklı, hem de doğa ile baş başa olur diye. Çünkü balkonda ve apartman içinde bakma gibi bu tür şeylere karşıyım. Hayvan doğa ile baş başa olması lazım" diye konuştu.

"Düzenli olarak bakımları yapılıyor"

Mahalle sakinleri köpeklerin perişan olduğunu iddia ederken, estetik uzmanı Serpil Dikmen, "Düzenli olarak iğneleri yapılıyor. Düzenli olarak mamaları veriliyor. Ben Nişantaşı'nda oturduğum için bir gün durup bir gün gelip onlara mama getiriyorum. İnanılmaz yoğunum ama bazen oluyor gece on ikide geliyorum. Bazen sabah çok erken geliyorum. Bazen dinlenmeye ayırdığım gün akşama kadar gidip onlarla ilgileniyorum. Böyle uğraşıyorum. Sırf onlara daha iyi bir hayat sağlamak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Vatandaşların köpeklerin aç olduğu yönündeki sorularını da yanıtlayan Dikmeni, "Kocaman bir çift yapmışım. 7 bin lira verip etrafını çevirdim. O beyefendi aslında beni her gün görüp Allah razı olsun deyip teşekkür ediyor ama arkamdan farklı konuşuyor. Ben her hafta Dudullu'dan gidip 5 kasa tavuk alıyorum. Şişli'den her iki günde bir 20 kiloluk mamalardan alıyorum. Ve onları besliyorum. Bunları da herkes biliyor.

Sanırım köpeklerin havlamasından rahatsız olup bu şekilde şikayetçi olanlar var. Ben dışarıdan alıp da kurtardığım bir hayvanı aç bırakmam için hasta olmam lazım. Ben oraya kira veriyorum. Aylık 7 bin lira mama masrafları var. Ve ben hiç kimseden yardım almıyorum" dedi.

Vatandaşlardan tepki yağdı

Mahallede oturan bazı vatandaşlar köpeklerin aç bırakıldığını ve perişan olduğunu iddia ederken bazı vatandaşlar da köpeklerin yazın etrafa koku saçtığını söyledi. Mahalle sakini Nedim Gülten, "Bu köpekler uzun süredir burada. Bu kadın arada bir gelip bunlara mama veriyor. Her tarafa koku saldı zaten. Mahalleli de şikayetçi. Belediyeyi aradık. Bu köpekler burada perişan halde. Çoğuna da biz dükkanın önünde bakıyoruz. İçeriye giremiyoruz ama içeride çok sayıda köpek var. Çevreden topladığı köpekleri buraya getiriyor. Getiriyor salıyor buraya, bu hayvanlar burada perişan bir halde. Bu hayvanların bu durumu yaklaşık 2 senedir devam ediyor" dedi.

Mahalle sakini Emriye Bekar ise "Uzun süredir bunlar burada. Kışın neyse çekiliyor derdi de yazın çekilmiyor. Kokudan bu yoldan geçilmiyor. Ama köpeklerle ilgileniyor. İlgilenmiyor dersem yalan söylerim. Ben Allah'a can vereceğim yalan söylemeyeyim ama biz şikayetçiyiz. Şu bahçeyi ben ekiyorum ama köpeklerin yüzünden mahsul alamıyorum. Yazık günah değil mi bana" şeklinde konuştu.

Etrafı çitlerle çevrili olan bahçedeki köpeklerin, insanları gördüğünde kapıya geldikleri, bazı köpeklerin ise çitleri aşarak dışarıya çıktığı ve sokaklarda dolaştığı görüldü. Bu sırada bazı mahalle sakinleri ise kapıdan köpeklere yemek verdi.