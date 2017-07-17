  • BIST 106.217
  • Altın 140,062
  • Dolar 3,5303
  • Euro 4,0508
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 31 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 33 °C
  • Trabzon 26 °C

Estonya Dışişleri Bakanı Mikser Türkiye’ye Geliyor

» »
Estonya Dışişleri Bakanı Mikser Türkiye’ye Geliyor
Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle AB Dönem Başkanlığını devralan Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser'in 18 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye'ye...

Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle AB Dönem Başkanlığını devralan Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser'in 18 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Mikser'in ziyaret kapsamında bir araya geleceği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye-AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mecliste Ohal Görüşmeleri Sürüyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:23
  • Şamil Tayyar’dan Pkk’ya Tepki Gösteren Chp’li Başkana Destek17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  • Ab Bakanı Ve Başmüzakereci Çelik Brüksel’i Ziyaret Edecek17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  • Bakan Çağatay Kılıç’tan Hırsızlık Mağduru Sakatlar Derneğine Destek17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:33
  • Ohal Tezkeresi Meclis’te17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Ohal’in 3 Ay Daha Uzatılmasını Öngören Tezkere Meclis’e Sunuldu.17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:18
  • Mhp Genç İlçe Yönetiminde Toplu İstifa17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:03
  • Milli Güvenlik Kurulu Ohal Gündemiyle Toplandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Balaban’ı Tebrik Etti16 Temmuz 2017 Pazar 21:13
  • Bakan Tüfenkci Üçlü Bakanlar Toplantısı İçin Bakü’ye Gidiyor16 Temmuz 2017 Pazar 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti