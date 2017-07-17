Estonya Dışişleri Bakanı Mikser Türkiye’ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle AB Dönem Başkanlığını devralan Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser'in 18 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye'ye...

Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle AB Dönem Başkanlığını devralan Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser'in 18 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Mikser'in ziyaret kapsamında bir araya geleceği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye-AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.