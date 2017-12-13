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Eşya Yüklü Kamyonet Duvara Çarptı, Öğrenci Çatıya Uçtu

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Eşya Yüklü Kamyonet Duvara Çarptı, Öğrenci Çatıya Uçtu
Karabük'te, meydana gelen trafik kazasında ev eşyası yüklü kamyonet yokuş aşağı manevra yaparken, istinat duvarına çarptı.

Karabük'te, meydana gelen trafik kazasında ev eşyası yüklü kamyonet yokuş aşağı manevra yaparken, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kasasında bulunan üniversite öğrencisi Oğulcan Kara, yolun altında bulunan binanın çatısına düşerek yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1006 No'lu Cadde'de meydana geldi. Üniversite öğrencisi Oğulcan Kara eşyalarını başka bir apartmana taşımak için anlaştığı Ramis A. (67) yönetimindeki 78 BC 468 plakalı kamyonet, yokuş aşağı manevra yaparken kız öğrenci yurdunun istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, aracın kasasında bulunan Kara ve bazı eşyalar yaklaşık 3 metre yükseklikten yurdun mutfak çatısına düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan üniversite öğrencisi Oğulcan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekibince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak edavi altına alındı. Eşyaların bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yurdun mutfak çatısında da hasar oluştu.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Ramis A.'nın 0.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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