"Eşyalar Dönüyor" Hissi Bppv Belirtisi Olabilir

Kendisinin ya da eşyaların döndüğü hissine kapılanlar için uzmanlar, "Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo (BPPV) olabilirsiniz" diyor.

Kendisinin ya da eşyaların döndüğü hissine kapılanlar için uzmanlar, "Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo (BPPV) olabilirsiniz" diyor.

Erişkin yaş grubunda ve özellikle 50 yaş sonrasında daha sık görülen vertigo hakkında bilgi veren Medical Park Tarsus Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aykut Bozan, vertigonun bir "hastalık" değil bir "bulgu" olduğunu, "baş dönmesi" ve "dönme yanılsaması" anlamına geldiğini söyledi. Op. Dr. Bozan, vertigo durumunda kişinin kendisinin eşyaların etrafında döndüğü ya da eşyaların kendisi etrafında döndüğü hissine kapıldığını vurguladı.

Kristaller yol açıyor

Op. Dr. Aykut Bozan vertigonun en sık nedeninin, halk arasında kristallerin yer değiştirmesi olarak bilinen BPPV olduğunu belirtti. Op. Dr. Bozan, "'BPPV'de iç kulakta dengemizin sağlanmasında görevli olan kristallerin normalde bulundukları yerden başka bir yerde yerleşmesi nedeniyle hastanın hareket ile baş dönmesi hissi olmaktadır. Toplumun yüzde 30'unda baş dönmesi şikayetine rastlanır. Her 5 baş dönmesi hastasının 1'inde, bu şikayette kristallerin yer değiştirmesi sorumludur" dedi.

50'den sonra risk artıyor

BPPV belirtilerini anlatırken "Yatakta yön değiştirirken, başınızı hareket ettirdiğinizde, yere eğildiğinizde, yukarıya baktığınızda başınız dönüyorsa, BPPV belirtisi olabilir" diyen Op. Dr. Bozan, toplumda bu hastalığa kadınlarda daha sık rastlandığını kaydetti. Op. Dr. Aykut Bozan, "BPPV için, kadınların yüzde 3,2'si, erkeklerin ise yüzde 1,6'sı risk grubundadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme riski de artış gösterir. En çok 50-57 yaş grubundaki hastalarda görülür. 35 yaş altında rastlanma oranı daha azdır" diye konuştu.

Denge testi çok önemli

Op. Dr. Aykut Bozan, vertigoya birçok hastalığın neden olabileceğinin ve teşhisinin "denge" konusunda uzmanlaşmış kliniklerde, hastanın ve vakanın ayrıntılı hikayesinin dinlenmesi ve denge testlerinin yapılmasının ardından konulabileceğini söyledi. Hastadan, gerekirse MR görüntülemesi ve kan testleri istenebileceğini kaydeden Op. Dr. Bozan, şu bilgileri verdi:

"Bazı pozisyonel baş dönmesi testlerinin her baş dönmesi şikayeti olan hastaya yapılması gerekir. Test sırasında hastanın baş pozisyonları ile vertigonun olup olmadığını, hangi baş pozisyonunda vertigo atağı geçirdiği ve nistagmus denilen ritmik ani göz hareketleri takip edilir."