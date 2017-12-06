Ethem Sarıoğlu 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Hizmete Girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi" çerçevesinde, Ethem Sarıoğlu 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu eğitim...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi" çerçevesinde, Ethem Sarıoğlu 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu eğitim öğretime açıldı.

Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait Yeni Mahallede Birlik Cami yanında Merkez Kur'an Kursunun alt katında bulunan boş mekana, Akçakocalı Hikmet Sarıoğlu ve çocukları Esat ve Erda Sarıoğlu tarafından gerekli tadilat ve tefrişatı yapılarak iki derslikli, bir oyun salonu, mutfak ve yönetici odası bulunan kurs 30 öğrenciyle eğitime başladı.

Ethem Sarıoğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret eden İlçe Müftüsü Mehmet Taşcı yaptığı değerlendirme de "İlçe merkezinde Merkez Cami müştemilatında üç yıldır hizmet veren 4-6 yaş grubu bir Kur'an Kursumuz vardı ancak nüfusu 25 bin olan bir ilçe için yeterli değildi. Vatandaşlarımızın çok yoğun talebi doğrultusunda ikinci bir 4-6 yaş gurubu Kur'an Kursunu faaliyete geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kursumuzda iki Kur'an Kursu Öğreticimiz iki sınıfta yaklaşık 30 öğrenciye eğitim veriyor. Burada minik yavrularımıza, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı müfredat çerçevesinde; Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler öğretilecek ve çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilmektedir. Bu sayede çocuklarımız küçük yaşlarda Kuran-ı Kerim okumayı, İslam'ın temel prensiplerini ve bir Müslümanın nasıl yaşaması gerektiğini uygulamalı olarak öğrenecekler. Bu yavrularımızın dinine diyanetine, vatanına, milletine, anne ve babalarına hayırlı birer evlat olarak yetişmesini Rabbimden temenni ediyorum" dedi.

Ayrıca İlçe Müftüsü Mehmet Taşcı, Ethem Sarıoğlu Kur'an Kursunun açılmasına vesile olan hayırseverler Hikmet, Esat ve Erda Sarıoğlu'na özellikle şükranlarını sundu.