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Etibor Çalışanlarına Resmi Yazışma Kuralları Öğretildi

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Etibor Çalışanlarına Resmi Yazışma Kuralları Öğretildi
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü çalışanlarına resmi yazışmalarda uygulanacak, imla kuralları ve...

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü çalışanlarına resmi yazışmalarda uygulanacak, imla kuralları ve resmi yazışma Kuralları eğitimi verildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü çalışanlarına "İmla Kuralları ve Resmi Yazışma Kuralları" konulu eğitim verildi. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Memur Lokalinde gerçekleşen seminer, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Okutman Ahmet Küçükoğlu tarafından gerçekleşti.

Kamu personelinin etkili ve verimli çalışmasının en önemli unsurlarından birinin resmi yazışmalar olduğunu belirten Okutman Ahmet Küçükoğlu, "Kamu kurumları faaliyetleri gereği kendi aralarında iletişim sağlamak için her gün çok sayıda resmi yazışma yapıyor. Kamu kurumları tarafından hazırlanan yazıların kurallara bağlanması, gerek içerik gerekse şekil olarak bazı esaslarla ilgilidir. Yazılarda birliğin sağlanması, yazışmaların kontrol altına alınması ve işlemlere resmi bir kimlik kazandırılması açısından önemlidir" dedi.

Etibor Çalışanlarına Resmi Yazışma Kuralları Öğretildi

Etibor Çalışanlarına Resmi Yazışma Kuralları Öğretildi

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