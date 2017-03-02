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Etkili İletişim Ve Beden Dili Konferansı Düzenlendi

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Etkili İletişim Ve Beden Dili Konferansı Düzenlendi
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda Eğitim Bir-Sen'in katkılarıyla etkili iltişim ve beden dili konferansı düzenlendi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda Eğitim Bir-Sen'in katkılarıyla etkili iltişim ve beden dili konferansı düzenlendi.

İletişimci Tarkan Zengin tarafından verilen konferansa Üniversitenin Genel Sekreteri Yrd. Doç Dr. Mehmet Akif Nacar, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılışında söz alan Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa 2'nci şube başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Sami Çetin, İletişimin herkesin ilgisini çeken bir konu olduğunu belirterek, bugün yaşadığımız birçok sorunun kaynağının etkili bir iletişimin olmayışından kaynaklandığına dikkat çekti.

Programın düzenlenmesine öncülük eden Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa iki nolu şubesini tebrik ettiğini dile getiren Genel Sekreter Yrd. Doç Dr. Mehmet Akif Nacar, "iletişimde beden dilinin her kademede ve her kesimdeki insanlar için gerekli olduğunu düşünüyorum. Hayatın her alanında iletişimsizlik nedeniyle sıkıntılarla karşılaşmamız mümkündür. Öğrenci arkadaşlarımızın böyle toplantılarla kendilerini geliştirebileceklerini umuyorum" diyerek beden dilinin önemine değindi.

Açılış konuşmaların ardından söz alan konferansın konuşmacısı İletişimci Tarkan Zengin, üniversitede öğrendiğimiz her bilginin hayatın her alanında geçerli olmadığı tercübelerle sabit olduğunu dile getirerek, kişisel gelişimin gerekliliğine dikkat çekti.

Zengin konuşmasında milli ve manevi değerlerimize vurgu yaptığı konuşmasında, "Kişisel gelişimciler, "İçinizdeki kartalı uyandırın. Siz her şeyi yapabilirsiniz. Siz mükemmelsiniz" diyorlar. Oysa bizim kültürümüzde, alçak gönüllü olun, Mütevazi olun, İsminizin sonunda bir sürü ünvanınız olsa da bir hiç olacağınızı unutmayın diyor. Biz birazda bunun mücadelesini veriyoruz. Karekter eğitimi diye bir eğitim var. İnsanda olmayan bir şeyi hiç kimseye veremezsiniz. Ama var olanların üzerini açıp onun gelişmesini sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konferansın sonunda Eğitim Bir-Sen 2'nci şube başkanı Mustafa Sami Çetin tarafından konuşmacı İletişimci Tarkan Zengin'e plaket takdim edildi.

Etkili İletişim Ve Beden Dili Konferansı Düzenlendi

Etkili İletişim Ve Beden Dili Konferansı Düzenlendi

Etkili İletişim Ve Beden Dili Konferansı Düzenlendi

Etkili İletişim Ve Beden Dili Konferansı Düzenlendi

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