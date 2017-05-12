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Etnospor Kültür Festivali’nde Gençlik Ve Spor Bakanlığı Standları Büyük İlgi Görüyor

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Etnospor Kültür Festivali’nde Gençlik Ve Spor Bakanlığı Standları Büyük İlgi Görüyor
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Etnospor Kültür Festivali'nin...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Etnospor Kültür Festivali'nin ikincisi, "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla İstanbul'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan standlar büyük ilgi görüyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın açılışını yaptığı Etnospor Kültür Festivali'nin ikincisi, birbirinden keyifli aktivitelerle sürüyor. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan standlar yoğun ilgi görüyor.

Sporcu ve sanatçılardan gençlere hediyeler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından oluşturulan standa bakanlığımız tarafından davet edilen sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerinden Serdar Gökhan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Alişan, Bekir Aksoy, Hakan Hatipoğlu, Ersin Düzen ve Ali Gültiken tarafından gençlere imzalı futbol topu, kitap ve satranç takımı hediye edildi.

'Çanakkale Ruhunu" yansıtan NUSRAT Mobil Oyununa ilgi büyük

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Çanakkale ruhunun gençlere dijital mecralardan da ulaştırılması amacıyla geliştirilen "NUSRAT" isimli mobil oyuna gençler yoğun ilgi gösterdi. Standa gelen sanatçı ve sporcular gençler ile birlikte ismini Çanakkale Savaşının kaderini değiştiren Nusrat Mayın Gemisi'nden NUSRAT mobil savaş oyununu birlikte oynadılar.

Hat, Ebru, okçuluk gibi geleneksel aktiviteler ziyaretçilere tanıtılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan kitap ve broşürler de ayrıca gençlerin ilgi odağıydı. Gençlik merkezlerine üyelikleri yapılarak üye olan gençlere, yaz kamplarından yararlanma hakkı tanındı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler tarafından hat, ebru, okçuluk gibi geleneksel aktiviteler ziyaretçilere tanıtılıyor.

Geleneksel sporlardan aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta 843 sporcu mücadele edeceği Etnospor Kültür Festivali 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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