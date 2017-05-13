  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 18 °C

Etnospor’da Erzurum Rüzgarı

» »
Etnospor’da Erzurum Rüzgarı
İstanbul Yenikapı Miting alanında gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali'nde Erzurum otağına yoğun ilgi gösteriliyor.

İstanbul Yenikapı Miting alanında gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali'nde Erzurum otağına yoğun ilgi gösteriliyor.

Birçok ülke ve şehrin kültürel miraslarının tanıtıldığı festivalde Erzurum otağı adeta ziyaretçi akınına uğradı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından imalatları gerçekleştirilen bakır, oltu taşı, kilim ve deri işlemeciliğinin mini atölyelerle sergilendiği festivalde, vatandaşlar zaman zaman dağıtılan cağ kebabın başında da uzun kuyruklar oluşturdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı ekipleri de festivalin gözbebeği oldu. Bu arada Etnospor Kültür Festivali'ndeki çadırları gezen İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Erzurum Otağı'nı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan eşi ile birlikte, Erzurum'un kültürünü yansıtan turizm figürlerini yakından inceledi, Erzurum Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izledi.

Etnospor’da Erzurum Rüzgarı

Etnospor’da Erzurum Rüzgarı

Etnospor’da Erzurum Rüzgarı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Köroğlu, Mhp İl Başkanlığına Adaylığını Açıkladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:13
  • Zeynel Bey Türbesi Yeni Yerinde Ziyaretçilerini Ağırladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:13
  • Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediyeleri Kaymakam Yaşar’dan13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Başkan Doç. Dr. Özgökçe’in Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Karakoç Dü’de Öğrencilerle Buluştu13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Kahraman Şehidin Adı Verilen, Mesire Alanı Tamamlandı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Bisikletçiler Edirne’den Didim’e Pedal Çevirecek13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:58
  • Piteşti Bandosu, Edirne’de13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
  • Başsavcı Mustafa Alper İçin Eski Görev Yeri İskenderun’da Mevlit Okutuldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
  • “Suyumuz Güneşten Geliyor” Projesi Toplantısı13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti