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Eto’o Galatasaray Maçında Yok

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Eto’o Galatasaray Maçında Yok
Antalyaspor'da yıldız forvet oyuncusu Samuel Eto'o sarı kart cezası nedeniyle bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Antalyaspor'da yıldız forvet oyuncusu Samuel Eto'o sarı kart cezası nedeniyle bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Antalyaspor'da Samuel Eto'o, Akhisar Belediyespor maçının 66. dakikasında gördüğü sarı kart ligin 23. haftasında oynayacağı Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu Eto'o, ligde daha önce Karabükspor, Beşiktaş ve Konyaspor maçlarında sarı kart görmüştü. Kamerunlu yıldız takımıyla bu sezon 19 maçta 9 gol atma başarısı gösterirken, 2 de gol pası verdi.

Öte yandan Antalyaspor, Akhisar Belediyespor'a karşı deplasmanda Özer Hurmacı (2) ve Aykut Çeviker'in golleriyle 3-0 yenik durumda.

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