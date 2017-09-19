  • BIST 106.280
  • Altın 146,587
  • Dolar 3,4843
  • Euro 4,1775
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Eto’o’dan Çalımbay’a Teşekkür

» »
Eto’o’dan Çalımbay’a Teşekkür
Alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a takım kaptanı Samuel Eto'o'dan...

Alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a takım kaptanı Samuel Eto'o'dan teşekkür geldi. Kamerunlu golcünün sosyal medya hesabından Türkçe olarak yayımladığı mesaj kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında takımın başına geçen ve Antalyaspor'a lig tarihinin en yüksek puanını kazandıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu sene alınan kötü sonuçların ardından 5. haftada oynanan Kayserispor maçının ardından görevini bıraktı. Antalyaspor yönetimiyle görüşen ve karşılıklı anlaşma sonunda görevinden ayrılan Rıza Çalımbay'a takım kaptanı Samuel Eto'o'dan teşekkür geldi. 36 yaşındaki futbolcu, Çalımbay ile yan yana ve birbirlerine sarılmış halde oldukları bir fotoğrafın altına Türkçe olarak yayımladğı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba baba; dün basında gördüğüm haberlerde üzülerek, takımdan ayrıldığını öğrendim. Birlikte Çalıştığımız tüm bu zaman zarfında seninle çalışmak benim için bir zevkti. Takımımız çok zor bir dönemden geçerken geldin ve kendi hakettiğimiz seviyemize gelmemizi sağladın. Senin önderliğinde, takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Tüm bunlar için sana; takımımız ve kendi adıma teşekkür ediyor, devam edecek olan profesyonel hayatında tüm kalbimle başarılar diliyorum.

Görüşmek üzere...adrénaline."

Takım kaptanı Eto'o'nun yaptığı paylaşım kısa sürede yaklaşık 4 bin beğeni ve çok sayıda da yoruma aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kağıtsporlu Minik Judocular Bu Yıl Da Zirvede19 Eylül 2017 Salı 13:13
  • Çalımbay: “Sakat Ve Giden Oyunculardan Dolayı Sıkıntılar Yaşadık”19 Eylül 2017 Salı 12:53
  • Teb İzmir Cup Atp Challenger’da 10. Yıl Heyecanı19 Eylül 2017 Salı 12:43
  • Manavgatlı Kutluhan Akdeniz’in Zirvesinde19 Eylül 2017 Salı 12:18
  • Dünya Kupası Finali Muratpaşa’da19 Eylül 2017 Salı 12:18
  • Mersin’de Engelli Kampı Başladı19 Eylül 2017 Salı 12:13
  • Iaaf Ve Atletizm Federasyonu İşbirliği İle Gerçekleşen Seminer Sona Erdi19 Eylül 2017 Salı 12:08
  • Güneş, Wushu Şampiyonlarını Tebrik Etti19 Eylül 2017 Salı 11:58
  • Fenerbahçe’ye Eljif Elmas Müjdesi19 Eylül 2017 Salı 11:58
  • Units Farkını Yine Ortaya Koyuyor19 Eylül 2017 Salı 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti